କଳିଯୁଗର 'ସ୍ୱାନ' ଦେବତା ଯାଉଛି ସାବରିମାଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ । ୮ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କରାଯାଇଛି ବାରଣ । ୨୦୧୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୮ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଖାରଜ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ଥିବା ରାୟ ଅସାମ୍ୱିଧାନିକ ଏବଂ ଭେଦଭାଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ମହିଳା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ । କୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।

ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ବ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ୪୧ ଦିନ ଧରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ କୋଠର ପରିଶ୍ରମ । ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏକ ବୁଲା କୁକୁର । ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା କରିବାବେଳେ ଯେପରି ଏକ 'ଶ୍ୱାନ' ବା କୁକୁରଟିଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ଏହି ବୁଲା କୁକୁର ।

#WATCH Karnataka: A stray dog has been following a group of 13 Ayyappa devotees, who are on a pilgrimage to Kerala's Sabarimala & has walked 480 km so far. The devotees started from Andhra Pradesh's Tirumala on Oct 31 & have reached Chikkamagaluru dist's Kottigehara now. (17.11) pic.twitter.com/9ke8uFwRCt

— ANI (@ANI) November 18, 2019