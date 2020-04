ପୁଣି ୨ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଘର ଘଟଣାକୁ ଦିନ କେଇଟା ପୁରିନି । ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବୁଲନ୍ଦଶହରରୁ ପୁଣି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୨ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଘରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଅନୁପଶହର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋତୱାଲୀର ପଗୋନା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।

ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଗତକାଲି କୌଣସି ଏକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବୁଲନ୍ଦଶହର ଏସଏସପି ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଯୁବକ ମୁରାରୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

#WATCH The accused has been arrested. As per initial probe, it has been found that few days back,he had taken away a belonging (chimta) of priests after which they had scolded him. Following which,he murdered 2 priests today. Probe underway: Santosh Kumar Singh, SSP Bulandshahr pic.twitter.com/bKABSj7Ffa

