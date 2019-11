'ଦୁଇ ଘୋଡାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଜେପି-ଶିବସେନା ଭିତରେ ଜାରି ରହିଛି ଛକାପଞ୍ଝା । ଯଦିଓ ଶିବସେନା ଟିକିଏ ନରମ ପଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରିନାହିଁ । ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦୀନ ଓୱେସୀ । ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଦୁଇ ଘୋଡାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଓୱେସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇ ଘୋଡାରେ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ? ମନେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଘବରାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶିବସେନାର ୫୦/୫୦ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓୱେସୀ । କହିଛନ୍ତି, ୫୦/୫୦ କଣ ? କିଛି ନୂଆ ବିସ୍କୁଟ ଆସିଛି କି ? ତାଙ୍କ ଦଳ ନା ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ଶିବସେନାକୁ । ଏମାନେ ଜନତାଙ୍କୁ ମୁର୍ଖ ବନାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓୱେସୀ ।

A Owaisi:What is this 50-50,is this a new biscuit?How much 50-50 will you do?Save something for Maharashtra's public.They (BJP&Shiv Sena) are not bothered about the destruction rain has caused in Satara. All they talk about is 50-50.What kind of 'Sabka Sath Sabka Vikas' is this? pic.twitter.com/Ct4DFRLnDp

— ANI (@ANI) November 3, 2019