ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ କରିବ AIMPLB

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ହେବ ଆବେଦନ । ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ(AIMPLB) ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ତେବେ

ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ କରିବା ଆମ ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାମିୟତ ଉଲେମା-ଇ-ହିନ୍ଦର ମୌଲାନା ଅରସଦ ମଦାନୀ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ଆଜି AIMPLBର ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବୋର୍ଡର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ବୈଠକ ପରେ ଜାମିୟତ ଉଲେମା-ଇ-ହିନ୍ଦର ମୌଲାନା ଅରସଦ ମଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଆମେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ । କାହିଁକିନା ଏହା ଆମ ଅଧିକାର। ''

Maulana Arshad Madani, Jamiat Ulema-e-Hind on AIMPLB meeting on Supreme Court's Ayodhya Verdict: Despite the fact that we already know that our review petition will be dismissed 100%, we must file a review petition. It is our right. pic.twitter.com/VvvnkqEtnX

