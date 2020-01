ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଆଲିଆଙ୍କ ମା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଲମ୍ୱିତ ଡିସିପି ଦବିନ୍ଦ୍ରେର ସିଂହଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶି ମାମଲା । ୨୦୧୩ ଫେବୃଆରୀରେ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦବିନ୍ଦ୍ରେର ସିଂହଙ୍କ ନାଁର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା । ନିଜ ଓକିଲଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଅଫଜଲ ଦବିନ୍ଦ୍ରେର ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା । ବିଗତ ଦିନରେ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତବସ୍ସୁମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଦବିନ୍ଦ୍ରେର ତାଙ୍କ ପତିକୁ ମୁକୁଲାଇବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମା' ସୋନି ରାଜଦାନ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଦ୍ରୋହ । ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତେବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରିବେ । ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ । କଣ ପାଇଁ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଳିର ବକରା ଅର୍ଥାତ ଫସା ଯାଇଥିଲା, ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

No one is saying he is innocent. But if he was tortured and then ordered by his torturer to do what he did isn’t that what needed to be fully investigated ? Why did no one take his allegations about Devinder Singh seriously. That’s the travesty. https://t.co/PBRhz1gGBg

— Soni Razdan (@Soni_Razdan) January 21, 2020