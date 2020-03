କୋରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତମାମ ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋରୋନା ବ୍ୟାପିଲାଣି । କୋରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ୮୧ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ରହିଛି ।

ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତମାମ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବେଶ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେଶ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସପିଂ ମଲ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ କୋରୋନାର ପ୍ରସାରର ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

କୋରୋନା ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲା ଓଡ଼ିଶା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ୨୦୦୫ ଆଧାରରେ କୋରୋନାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମା ହଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି, ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଧନୀ ଗରିବର ଅର୍ଥ ରଖେନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଭିଡ଼-୧୯

Delhi Lieutenant Governor issues 'Delhi Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020' which aims at containing #Coronavirus spread. It reads, "Action will be taken against any suspect/confirmed case if they refuse to take measures for prevention/treatment".

ଦିଲ୍ଲୀର କେଜରିଓ୍ୱାଲ ସରକାର କୋରୋନାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ସହିତ ସରକାର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ହେଉ ଅବା ବେସରକାରୀ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ୱାଲ, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଅନୀଲ ବୈଜାଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସିନେ ହଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜେଏନୟୁ, ଆଇଆଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଉତ୍ସବ ବାତିଲ

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୋରୋନା ଭାଇରସରେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସପିଂ ମଲ, ଥିଏଟର, ନାଇଟ କ୍ଲବ, ପବ ଓ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

ନୀତିଶ ଡାକିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ କୋରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, କଲେଜ, ସ୍କୁଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ସପିଂ ମଲ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନୀତିଶ ସରକାର । ସିନେମା ହଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ଦ

Madhya Pradesh govt: Classes in govt & private schools to remain suspended until further order in the state in wake of #CoronavirusPandemic. Examinations of Class 5, Class 8, Class 10 & Class 12 (of all boards) to take place as per schedule. https://t.co/8g3gQQmuoE

