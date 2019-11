ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ମହା' ନାଟକ: ସିବଲ କହିଲେ, ଶାହଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ବି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେଣି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ଆଜି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କପିଲ ଶିବଲ । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଠିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶାହ ।

ଆଜି ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କପିଲ ସିବଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାହଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଯୋଡିବା ଶାହଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା । ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଆ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସିବଲ ।

Kapil Sibal, Congress on Amit Shah's remarks on President's Rule in Maharashtra: Amit Shah is very experienced as far as these matters are concerned. He knows how to break & how to unite political parties, we have seen glimpses of it in several states - be it in Goa or Karnataka. pic.twitter.com/ErcucKQGbg

— ANI (@ANI) November 14, 2019