ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ଲିକ୍ କ୍ଲିପରୁ ହୋଇଛି ଖୁଲାସା, କଂଗ୍ରେସ-ଜେଡିଏସ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ଶାହାଙ୍କ ହାତ!

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିର ନାଟକ ଏଯାଏ ସରିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି କ୍ଲିପଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ରହିଛି । ବୁଧବାର ବିଜେପି କୋର ସମିତିର ହୁବଲି ବୈଠକରେ ଏହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଲିପରେ ୟେଦୁରପ୍ପା କହିବାରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ, ଜେଡିଏସ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହମତିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଛିଡା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ବିଜେପି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି ।

ମୋବାଇଲରୁ ଏହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଲିପଟି ୭ମିନିଟର ରହିଛି । ଏହି କ୍ଲିପରେ ୟେଦୁରପ୍ପା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁ ନାହିଁ । ଏହି ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପହାରରୁ ମିଳିଛି । ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇରେ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ନଥିଲା ବରଂ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଢେଇ ମାସ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଅଡିଓ କ୍ଲିପରେ ସତ୍ୟତ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନାହିଁ ୟେଦୁରପ୍ପା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ନିଜ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିବା ଏଚଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଏହି କ୍ଲିପ ଆସିବା ପରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଲିପକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

@bsybjp again confesses about operation Kamala & the immoral defection of @INCIndia MLA’s.

He also clearly reveals that @AmitShah took care of the defectors for 2.5 months in Mumbai.

What more damning proof required that @BJP4India masterminded this entire operation. pic.twitter.com/Oi1PrbdsSN

— ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್/ Dinesh Gundu Rao (@dineshgrao) November 1, 2019