ବିଳି ବିଳାଉଛନ୍ତି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ। ଏହା ସହିତ ଶେଷ ହେବ ନିର୍ଭୟା ମାମଲା। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଶୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ। ତେବେ ଦୋଷୀ ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଶୀର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟକୁ ଫାଶୀ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି କି, ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢିବେ, କାମ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କହିଛନ୍ତି।

AP Singh, 2012 Delhi gangrape case convicts lawyer before Patiala House Court: Send them to Indo-Pak border, send them to Doklam, but don't hang them. They are ready to serve the country. I can file an affidavit in this regard. (file pic) pic.twitter.com/6FMSxcpn9e

— ANI (@ANI) March 19, 2020