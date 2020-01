ଆଉ ଶୋଇବନି ମାୟା ନଗରୀ, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 'ମହା' ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । 'ମହା' ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ । ଆଉ ଶୋଇବନି ମାୟା ନଗରୀ । ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲାରହିବ ସପିଂ ମଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁମ୍ବାଇକୁ ଶୋଇବା ମନା । ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ସବୁବେଳେ ଚେଇଁ ରହିବ ମାୟା ନଗରୀ । ଏଥର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ସପିଂ ମଲ । ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ । ଆପପଣକୁ ଆଉ ରାତିର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେବନି ମୁମ୍ବାଇ ।

ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ବିଏମସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆସନ୍ତା ୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ।

Maharashtra Tourism Minister Aaditya Thackeray: Malls, multiplexes, shops&eateries to operate 24x7 in gated communities of Mumbai on an experimental basis. It will be implemented from January 26. The decision was taken in a meeting with BMC and Police officials yesterday. (17.01) pic.twitter.com/zxsubHoCrg

