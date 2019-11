ରାଜସ୍ତାନରେ ପକ୍ଷୀ ମଡକ ! ଆଖି ବୁଜିଲେ ୧ ହଜାର ପକ୍ଷୀ

ନୂଆଜିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ମୃତ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ୧ ହଜାର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରର ସାମ୍ଭର ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଉପବନ ସଂରକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୌଶିକ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ହ୍ରଦରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପବନ ସଂରକ୍ଷକ ।

Rajasthan: Around 1000 birds including of migratory species found dead around Sambhar Lake in Jaipur. Assistant Conservator of Forests, Sanjay Kaushik says,'We will get the water tested for contamination, or if it was some viral disease. Prima facie,it is not a case of hunting.' pic.twitter.com/Idzs5mdYyd

