ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗର ଲେଖକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ଧାରା-୩୭୦ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଟକଣାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ତେବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲେଖକଙ୍କ କିଛି ପଂକ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ରମନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ । ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗର ଲେଖକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡିକେନ୍ସଙ୍କ 'Tale of Two Cities'କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ବିଚାରପତି ।

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାୟ ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ ରମନା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗର କିଛି କ୍ୟାସିକକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । 'It was the best of times, it was the worst of times, It was the age of wisdom, It was age of foolishness, it was the epoch of belief ! ଅର୍ଥାତ, ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ଥିଲା । ଏହା ସବୁଠୁ ଖରାବ ଯୁଗ ବି ଥିଲା । ଏହା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରୁ ଯୁଗ ଥିଲା । ଏହା ମୁର୍ଖତାର ବି ଯୁଗ ଥିଲା । ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗାରମ୍ଭ ଥିଲା ।

ନିଜ ରାୟରେ କ'ଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ?

ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ ଏନଭି ରମନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବନି । ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଉପରେ ଲାଗି ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସରକାରୀ ୱେବ ସାଇଟ ଏବଂ ଇ-ବ୍ୟାକିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର । ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଧାରା-୧୪୪ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେହିପରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜନୀତିରେ ଦଖଲ ଆମ କାମ ନୁହେଁ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବହୁତ ହିଂସା ଦେଖି ସାରିଲାଣି ।

