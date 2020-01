ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ୱାଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଜାମନଗର ହାଉସ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜାମନଗର ହାଉସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହି କଥା କେଜରିଓ୍ବାଲ ଟୁଇଟ କରି ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଟୁଇଟ୍‌ କରି କହିଥିଲେ ''ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୪୫ । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି'' ।

Waiting to file my nomination. My token no is 45. There are many people here to file nomination papers. Am so glad so many people participating in democracy.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 21, 2020