ମାଡକୁ ମହାଦେବ ଡର, ପ୍ରଦୂଷଣକୁ...

ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ମିଳୁନାହିଁ । ବିଷ ବଳୟରେ ଦେଶର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ମଣିଷ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଠାକୁର ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖି ଡରି ଗଲେଣି ।

ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଝଟପଟ । ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାକୁତିମିନତି ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଥରେ ଥରେ ଏତେ ବଢିଯାଉଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରେରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନାଁ ଆସୁଛି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର ତାଲିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଯାନବାହନର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପୋଡ଼ାକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ।

କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରଣାସୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ଚାଦର । ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାକ୍ସ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ପଡୁଛି । କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ । ମଣିଷ ସିନା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

The 'Shivling' at the Tarkeshwar Mahadev Temple in Varanasi is covered with a mask. Devotees say,"the air is polluted in the city & to save 'Bhole Baba' from this poisonous air we have put on the mask. We believe if he is safe, we will remain safe." pic.twitter.com/gNPcj0ETZO

— ANI UP (@ANINewsUP) November 7, 2019