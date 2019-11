ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ୫ ଏକର ଜମିର ଦାନ: ଓୱେସି

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶନିବାର ନଭେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ରାୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତଥା ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ରାୟ । ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଇଥିବେ ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱର ।

ଗଠିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ରାୟ ମୁତାବକ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ନିଜ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ମୌକା ପାଇବେ । ରାମ ଭକ୍ତ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଓ ରହିମଙ୍କ ଭକ୍ତ ରହିମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ରାୟ ଆସିଥିବାବେଳେ ମସଜିଦ ପାଇଁ ସୁନ୍ନି ଓ୍ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ୫ ଏକର ଜମି ଦେବାକୁ ରାୟ ଆସିଛି ।

ତେବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ତଥା AIMIM (ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ-ଏ-ଇତେହାଦୁଲ ମୁସଲିମ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସାଉଦିନ ଓୱାସି । ଓୱାସିଙ୍କ ମତରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଽ ଆଉ ଏଥି ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ୱିଧାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ଆମେ ଆମ ହକ ପାଇଁ ପୁନଃ ଲଢିବୁ । ଆମକୁ ୫ ଏକର ଜମି ଦାନରେ ଦରକାର ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି ଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷାନ କରିବା ଉଚିତ ।

Asaduddin Owaisi: Not satisfied with the verdict. Supreme Court is indeed supreme but not infallible. We have full faith in the constitution, we were fighting for our right, we don't need 5 acre land as donation. We should reject this 5 acre land offer, don't patronize us. pic.twitter.com/wKXYx6Mo5Q

