Ayodhya Case: ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାରେ କେବଳ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ କରିବ । ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୈନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ୫ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ।

ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ(VHP)ର କହିବା କଥା ହେଲା, ସୁନ୍ନି ୱକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନଗର ପାଳିକା ବାହାରେ ଜମି ଦିଆଯାଉ । ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ପାଳିକା ପରିସୀମା ଭିତରେ ଜମି ନଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ । VHPର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚମ୍ପତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ''ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗରପାଳିତା ଥିଲା । ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ଫୌଜାବାଦ ନଗରପାଳିକାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଗଲା । ତେବେ ସୁନ୍ନି ୱକଫ ବୋର୍ଡକୁ ପୁରୁଣା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ପାଳିକା ସୀମା ବାହାରେ ଜମି ଦେବା ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।''

Vishnu Jain, lawyer for Hindu Mahasabha: We will file review petition today challenging SC decision of granting 5 acres of land to the Muslim side in another site at Ayodhya or anywhere the Board finds it suitable, in the Ayodhya Babri Masjid land dispute case. (file pic) pic.twitter.com/SN9MJ2i8E9

