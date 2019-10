ବାଗଦାଦି ନିହତ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିପାତ ହୋଇଛି ଆଇଏସଆଇଏସ ମୁଖ୍ୟ ଅବୁ ବକର ଅଲ ବାଗଦାଦି । ସଫଳ ହୋଇଛି ଆମେରିକା ସେନାର ଅପରେସନ । ଖୋଦ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ । ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଖବର ଦେଇନଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସିନେଟର ରେହମାନ ମଲିକ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ବାଗଦାଦିର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୟାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଯଦି ବାଗଦାଦୀ ସତରେ ମରିଛି, ତେବେ ତାହା ଖୁସିର ବିଷୟ । ସିରିୟାରେ ଏବେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି । ଦେଖାଯାଉ, ବାଗଦାଦି ସତରେ ମରିଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେହମାନ ।

The death of Baghdadi has been reported by president of USA .

I have not seen any confirmation yet from ISIS-I m happy if he is dead

There is a confused situation in SYRIA at the cost of local blood and to protect GEO politics .

Let us see if he is killed in reality or not https://t.co/bZ7geZ2Q56

— Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) October 27, 2019