'ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ବିପିନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର । ତିନି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେ ୪ଟି ଷ୍ଟାର ଲଗାଇବାର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ।

ଜେନେରାଲ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ତିନି ସେନା ଗୋଟିଏ ଟିମ ପରି । ସିଡିଏସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଟିମ୍ କାମ କରିବ । ଆମର ଏକୀକରଣକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ସେ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାୱତ । କହିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ । ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କାମ କରିବାର ଅଛି ।

Chief of Defence Staff(CDS) General Bipin Rawat on allegations that he is politically inclined: We stay far away from politics, very far. We have to work according to the directions of the Government in power pic.twitter.com/CYQnp3C9o6

— ANI (@ANI) January 1, 2020