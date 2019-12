'ଭ୍ରଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନେତା ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଘଟଣାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସୁଛି ।

ସ୍ୱୀମୀ ରବିବାର ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ଦୋଷୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଭ୍ରଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତାର କାରଣରୁ ହୋଇଛି । ଯେଉ ନେତାମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବା ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

The rising rape incidents are due to out tolerance of corrupt politicians. Those politicians who have raped or killed even if prima facie proved should be shunned. Instead they are celebrated

