ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସରିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ! କମଲନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି । ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ।

କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ନ ଯାଆନ୍ତି, ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କମଲନାଥ ସରକାର ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନାକରନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସରକାର ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ନହେଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବ ଗେରୁଆ ଦଳ ।

Madhya Pradesh Governor has written to CM stating that for voting during trust vote in the Assembly should be done by the 'raising of hands' method. The letter also states that BJP has mentioned in a letter to the Guv that electronic voting system is not available in the Assembly

— ANI (@ANI) March 16, 2020