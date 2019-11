ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଫେଲ ଝଡ, କଂଗ୍ରେସକୁ ପାଲଟା ଜବାବ ମାଗିବ ବିଜେପି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣିଥରେ ତାଜା ହେବ ରାଫେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି)। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ୱାର ଘେରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ତାର ପାଲଟା ଜବାବ ମାଗିବ ଗେରୁଆ ଦଳ । କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରର୍ଥନା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେପି ।

ରାଫେଲ ମାମଲାର ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ ହେବା ପରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଝଟକା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଳ । କେଉଁ ଆଧାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ୱାର ବଦନାମ କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ? ରାହୁଲ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ? ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ନା ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଚକରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ଉଠାଇଥିଲେ ? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେପି । ସିଧାସଳଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିବ ଦଳ ।

ରାହୁଲ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି । ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Now, it has been proved that disruption of Parliament over #Rafale was a sham. The time could have been better utilised for the welfare of people.

After today's rebuke from SC, Congress and its leader, for whom politics is above national interest must apologise to the nation.

— Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2019