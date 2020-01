ପାକିସ୍ତାନ ଆକାଶାରେ ଏଲିୟନ ଯାନ! ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୌରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହରର ଆକାଶରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଆକାରର ଏକ ବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏଲିୟନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ଖରାପ ସମୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହା ଆଗୁଆ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସଇତାନର ମେଘ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି । ଶୂନ୍ୟର ଆକାରରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିବା ଏହି କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ଲାହୌରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୂହଳ ସହ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

