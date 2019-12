ଅଶାନ୍ତ ଆସାମ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ଏହି ଗାୟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ(CAC)କୁ ନେଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ୩ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସାମର ଜଣେ ବଲିଉଡ ଗାୟକ ନିଜ ପୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହସଖୁସିରେ ପୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ପାପୋନ ।

ପାପୋନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଅଙ୍ଗରାଗ ମହନ୍ତ । ଜିଏ କ୍ୟୁଁ ଏବଂ ମୋହ ମୋହ କେ ଧାଗେ ଭଳି ସୁପରହିଟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗୁରୁବାର ପାପୋନ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଥିଲେ, ''ପ୍ରିୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋ ପୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମୋ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ଏବେ ଜଳୁଛି । ମୋ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।''

Dear Delhi. I am very sorry but I have decided not to do the concert tomorrow at ‘imperfectoshor’ as planned! My home state Assam is burning, crying and under curfew! I won’t be able to entertain you the way I should in my present state of mind!

— papon angaraag (@paponmusic) December 12, 2019