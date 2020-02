ବଜେଟ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଲାନି ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଜେଟର ମୁଦ୍ରଣର କାମ କେତେ ଜଟିଳ ତାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼େ । ଆଉ ଏହି ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର କୂଲଦୀପ ଶର୍ମା । କୂଳଦୀପଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଜାନୁୟାରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବଜେଟ ଛପା କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ କାମକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର କୂଳଦୀପ ।

Informing with regret that Shri Kuldeep Kumar Sharma, Dy Manager (Press), lost his father on 26 Jan,2020. Being on budget duty, he was on job in the lock-in. In spite of his immense loss, Sharma decided not to leave press area even for a minute. @nsitharamanoffc @Anurag_Office

