ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ । ହିଂସା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଦେଖାକରିବି ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ।

Am v worried abt prevailing situation in certain parts of Del. All of us together shud make all efforts to restore peace in our city. I again urge everyone to shun violence

Am meeting all MLAs (of all parties) of affected areas along wid senior officials in a while

