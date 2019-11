ପୁଅ ନ ହେବାରୁ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ କାହାଣୀ । ପୁଅଟିଏ ନହେବାରୁ ତିନି ତଲାକ ଦେଇଦେଲା ସ୍ୱାମୀ । ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡିତା । ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ମେହରାଜ ବେଗମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତିନି ତଲାକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଏହା ଯେ, ମେହେରାଜ ବେଗମକୁ ପୁଅ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଲାକ ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହୋଇଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡିତା ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ । ଏନେଇ ମୁଁ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର ।''

Hyderabad: Case registered against a man for allegedly giving triple-talaq to his wife for not giving birth to a boy, & marrying another woman. Mehraj Begum, victim says, "I hope I will be given justice and my husband will be punished for his actions". #Telangana pic.twitter.com/SfI1Rfgixt

