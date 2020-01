ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ନୀତି ଆପଣାଇବ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ସିଡିଏସ ବିପିନ ରାୱତ । ରାଇସୀନା ଡାଇଲଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ଆତଙ୍କବାଦ ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଚିଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାପ୍ । ଏପରିକି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତ ।

ବିପିନ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, ''୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା, ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଯାଇଥିଲା । ଏପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ନେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ପାକରୁ ହିଁ ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ ଅପରେଟ ହେଉଛି ।''

ରାୱତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହା ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ନେଇଥିଲା । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ହେବା ଦରକାର । ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ହେବ । ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶକ୍ତିକୁ କମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରିକି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସଙ୍ଗଠନ ଏବେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।''

Chief of Defence Staff: We've to bring an end to terrorism & that can only happen the way Americans started after 9/11, they said let's go on a spree on global war on terror. To do that you have to isolate the terrorists,anybody who is sponsoring terrorism has to be taken to task https://t.co/lpFjgn7ayj pic.twitter.com/6ahRvbOg8z

— ANI (@ANI) January 16, 2020