'ଜୀବନରେ ଏପରି ବଜେଟ ଦେଖି ନ ଥିଲି'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ୨୦୨୦-୨୧ର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳିନ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଦୀର୍ଘ ୨ ଘଣ୍ଟା ୪୧ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି-ଖାତା ପଢ଼ି ସେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସମୟ ଧରି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲେ ।

ତେବେ ଏତେ ଲମ୍ୱା ସମୟ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଲମ୍ୱା ବଜେଟ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଲମ୍ୱା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ନାହିଁ । ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶଦ୍ଦ ବେଶୀ ପରି ୨୦୨୦-୨୧ର ବଜେଟ ଥିଲା ।

Congress leader Rahul Gandhi: Maybe this was the longest #Budget speech in history but it had nothing, it was hollow. https://t.co/1j2Gf1mM5I pic.twitter.com/lPpap3PaTJ

ରାହୁଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୁଝୁଛି ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା । ଆଉ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ବଜେଟରେ ସେପରି କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରି ନ ଥିଲା । ଆଜିର ବଜେଟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବାହା ବାହି କରି ଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ କାମର ଗାଥା ଗାଇଥିଲା, ଅନେକ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୀତାରମଣ । ମାତ୍ର ସବୁବେଳ ପରି କାମ କମ୍ କଥା ବେଶୀ ପରି ଆଜିର ବଜେଟ ଥିଲା ।

ରାହୁଲଙ୍କ ଏପରି କଟାକ୍ଷ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ଆଉ କହିଛନ୍ତି ହଁ, ମୋର ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣ ଲମ୍ୱା ଥିଲା ମାତ୍ର ସେହି ଲମ୍ୱା ଭାଷଣ ଭିତରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା । ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: I agree that my budget speech was lengthy but in the speech, I had focussed on and spoken about the schemes for employment for the youth, as well as benefits to them. #Budget2020 https://t.co/T8hSpCzVEH pic.twitter.com/0c18WXSqvo

