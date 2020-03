ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଛ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସର ୨୨ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେଣି । କମଲନାଥ ସରକାର ଯେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲାଣି । ତେବେ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନାକରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ।

ଆଜି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ରାହୁଲ ।

ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୈଳ ଦର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୬୦ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

Hey @PMOIndia , while you were busy destabilising an elected Congress Govt, you may have missed noticing the 35% crash in global oil prices. Could you please pass on the benefit to Indians by slashing #petrol prices to under 60₹ per litre? Will help boost the stalled economy.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 11, 2020