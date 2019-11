କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତନବୀର ସୈତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଏକ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଫରହାନ ପାଶା(୨୫) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସୈତ ଯେତେବେଳେ ସମାରୋହରେ ବସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋରି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ।

Karnataka: Congress MLA Tanveer Sait was attacked with a sharp knife by a man, Farhan, during an event y'day in Mysuru. The MLA was admitted to a hospital & the attacker was taken into police custody. The reason behind the attack is yet to be ascertained. Investigation underway. pic.twitter.com/NH813Fic50

