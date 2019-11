ପ୍ରଥମ ଥର ଏକାଠି ହେବେ ଶିବସେନା-ଏନସିପି-କଂଗ୍ରେସର ୧୬୨ ବିଧାୟକ

ମୁମ୍ୱାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାରି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେପି ଗଢି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ସରକାର ସ୍ୱଳ୍ପ ମତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କଂଗ୍ରେସ-ଏନସିପି-ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯାଚିକା । ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପାରନ୍ତି । ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନା, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି ନିଜ ୧୬୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରେଡ କରାଇବେ ।

We are all one and together , watch our 162 together for the first time at grand Hyatt at 7 pm , come and watch yourself @maha_governor pic.twitter.com/hUSS4KoS7B

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 25, 2019