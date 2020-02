ଟ୍ରମ୍ପ କଣ ଭଗବାନ ? କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ।

କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୂରୀ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି କି, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ହିତ ସାଧନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିର କହିଛନ୍ତି କି। ଟ୍ରମ୍ପ କଣ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ତ କେବଳ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିପାଇଁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

