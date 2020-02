ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି । ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲିଧରଙ୍କ ବଦଳି ହରିଆଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବୁଧବାର ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲିଧର ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପୋଲିସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଉସୁକାଇଲା ପରି ବୟାନ ଦେଉଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଖପ୍ପା ହୋଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ମାମଲା ସହ ବଦଳିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲିଧରଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ ମୁରଲିଧରଙ୍କ ବଦଳି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସୁର୍ଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ''ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଚମ୍ବିତ । ମାତ୍ର ମୋଦି-ଶାହ ସରକାରଙ୍କ କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିରଙ୍କୁଶତା କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ । ଉସୁକାଇବା ଓ ଡରେଇବା ପରି ବୟାନ ଦେଇଥିବା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।''

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରେ ବଦଳି ନେଇ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହମତି ନିଆଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ।''

Union Minister RS Prasad: By politicizing a routine transfer, Congress has yet again displayed its scant regard for the judiciary. People of India have rejected Congress Party & hence it's hell-bent on destroying the very institutions India cherishes by constantly attacking them. https://t.co/M45oL7muq4

