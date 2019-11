ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ୭୦ ବର୍ଷ: We The People Of India...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଶାସନ ଖସଡା ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦଟିଏ ଦେଇ ଆସିଛି । ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନାଗରିକର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୁରିଛି ୭୦ ବର୍ଷ ।

ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ୱିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲରେ ସମ୍ୱିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ । ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦକୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ । ସମାରୋହରେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ ଭେଙ୍କୟାନାୟିଡୁ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ସମେତ ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ।

ସମ୍ୱିଧାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଅପରପକ୍ଷେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ, NCP , TMC, RJD, TDP ଭଳି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ।

୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡା। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ୧୯୪୯ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬କୁ ସେବେଠୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ

‘ଆମ୍ଭେ ଭାରତ ବାସୀ ଦୃଢ଼-ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟବିଚାର, ଚିନ୍ତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମଉପାସନାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସୁଯୋଗର ସମତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱର ବିକାଶ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଜାତିର ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ "ଆମରି ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭାରେ, ୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆଦ୍ୟ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ, ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଙ୍ଗୀକୃତ, ଅଧିନିୟମିତ ଏବଂ ଆତ୍ମାର୍ପିତ କରୁଛୁ ।"

The Preamble of Indian Constitution

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ