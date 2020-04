ବିଦେଶରେ ଭ୍ୟାକସିନ ବାହାରିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ଭ୍ୟାକସିନ ଦେଇ ଋଣ ସୁଝିବେ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। କୋରୋନାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂକଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଭାଇରସର ଭ୍ୟାକସିନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଢେର ଅଧିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ଏପରିକି ମାନବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଭ୍ୟାକସିନର ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଏହି ଭ୍ୟାକସିନ ପାଇଁ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭ୍ୟାକସିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।

The high-level discussions were backed by work on the ground for repatriating French citizens visiting India. Since the suspension of international flights, more than 2,200 travellers have thus been able to return to France: Emmanuel Lenain, Ambassador of France to India https://t.co/CaoF3dYauQ

