ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋରୋନା ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଛୁ ମାରିଲେ ପରାମର୍ଶଦାତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ କୋରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଛୁ ମାରିଥିଲେ । ଲଣ୍ଡନ ମେଟ୍ରୋ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି କିଛି ଦାବି କରିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ କୋରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡୋମିନିକ କମିଙ୍ଗସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାଉନିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋରୋନା, ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ପରାମର୍ଶଦାତା ! ଯେଉଁଦିନ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କୁ କୋରୋନା ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଡାଉନିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିଟର ପଛପଟ ଗେଟ ଦେଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପଳାଇଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ କରିବାରୁ କମିଙ୍ଗସ୍ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଲଣ୍ଡନ ମେଟ୍ରୋ ଖବରକାଗଜ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି ।

ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ, ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ ଜନସନ୍ ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସଙ୍ଗରୋଧ ହୋଇ ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ । ତେବେ ଜନସନ୍ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ୧୪୭୫୧ ଜଣ କୋରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭୬୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020