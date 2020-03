ଚୀନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୭୦ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିଲା

ବେଜିଂ: ସମଗ୍ର ଚୀନରେ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା କରୁଛି କୋରୋନା ଭାଇରସ । ୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ଶନିବାର ଚାଇନାର ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି । ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କିଆନଜୋ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜିନଜିଆ ହୋଟେଲ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନା ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 80 ରୁମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହୋଟେଲରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 23 ଜଣଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ତଥାପି 70 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China's Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9

— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020