ଭାରତରେ ହାଫ ସେଞ୍ଚୁରି ବାଡ଼େଇଲାଣି କରୋନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କାୟାବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବସିଛି କରୋନା । ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ଛୁଇଁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Sanjeeva Kumar, Special Secretary (Health), Union Health Ministry: The total number of positive cases are now 50. Of these 34 are Indian nationals and 16 are citizens of Italy. There has been no death in the country due to #Coronavirus so far. pic.twitter.com/S0LaNwkCRC

— ANI (@ANI) March 10, 2020