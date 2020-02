ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ Zee Newsର ମହା କଭରେଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ୭୦ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ୧।୪୭ କୋଟି ମତଦାତା ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀର ୭୫ ହଜାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରଣବୀର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ୭୦ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୧୩୭୫୦ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିକୁ ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଭୋର ୪ଟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ

ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୋର ୪ଟାରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସେବା । ଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଯେପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

#WATCH Delhi: Metro services started at 4:00 AM today, in order to facilitate the polling personnel and others to reach their destinations on time. Trains will run with a frequency of 30 minutes till 6:00 AM and normal services will resume thereafter. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/0OvKrXAetp

— ANI (@ANI) February 7, 2020