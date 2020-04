ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋରୋନା ଭାଇରସକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ । ଦିଲ୍ଲୀର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଏହି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଆଜି ଭିଡିଓ କନଫରେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋରୋନାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୭୬ ଛୁଇଁଛି । ସେହିପରି ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ।

51 new #Coronavirus positive cases have been reported in Delhi today (including 35 with history of travel to a foreign country, 4 from Markaz and 2 deaths). The total number of positive cases in the union territory now stands at 576. pic.twitter.com/QMUJebu2M3

— ANI (@ANI) April 8, 2020