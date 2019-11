'ଖାକି' ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡରୁଛି ପୋଲିସ !

ଶେଷଦେବ ମହାପାତ୍ର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି । ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ପୋଲିସ-ଆଇନଜୀବୀ ବିବାଦ । ଦିନେ କଟକରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବିକଳ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି । ଖାକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏଠି ପୋଲିସ ଡରୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ । ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ।

ଆଇନର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବନାମ ଆଇନଜୀବୀ । ପୋଲିସ-ଓକିଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଛାଇ ଦେଖିଲେ ନାହି ଡିଆଇଥାନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ । ଆଉ ଏହେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟଛି କିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ମହାଭାରତ । ଗତ ଶନିବାର ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଡରନ୍ତି ସେହି ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୋଲିସର ସାହସ ପାଉନି । ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ।

Delhi: Police personnel hold protest outside Police Head Quarters (PHQ), against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/FRthXQTk0T

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ହାତରେ କଳାବ୍ୟାଚ ବାନ୍ଧି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କ ମାମଲା ଲଢୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।

ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ପୋଲିସ ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସକୁ ଆଇନଜୀବୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତ ଓ କଡକଡଡୁମା କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ।

After Tis Hazari, Karkardooma, it's Saket court today. No fear of the law and tearing apart the order. No argument can justify this behaviour. What's more surprising is the way @DelhiPolice is handling with its hands tied due to lack of a strong leadership at the top. pic.twitter.com/SdnQ4uG9HO

— Sidharth Bhardwaj (@SidharthB25) November 4, 2019