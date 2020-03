ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ୭ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀ । ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଜୀବନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର କିଛି ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ୭ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିଲକ ନଗର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୫୩ ମିନିଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ତରଫରୁ ଏକ ଟୁଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିଲକ ନଗର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଉଭୟ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା | ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 'ନାଙ୍ଗଲୋଇ, ସୁରଜମାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବଦରପୁର, ତୁଗଲକାବାଦ, ଉତ୍ତର ନଗର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ନୱାଡା ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ରବିବାର ଏକ ଛୁଟିଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ।

RUMOR IS THE BIGGEST ENEMY.

A rumor has been noticed that there is some tension in Khyala-Raghubir Nagar area of West District. There is no truth behind it. All are requested to keep calm as the situation is absolutely normal & peaceful. @LtGovDelhi @CPDelhi @ANI @DelhiPolice

— DCP West Delhi (@DCPWestDelhi) March 1, 2020