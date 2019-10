ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା

ମୁମ୍ୱାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ଓ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏଥିରେ ରାଜି ହେଉନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବର୍ଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ମିଳିବ ।

ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ହିଁ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନାଁର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ସୁନୀଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବେ । ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଧାୟକମାନେ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ।

As an elected MLA, it was my privilege to propose the name of @mieknathshinde ji as the leader of the @ShivSena Parliamentary Party for the working the legislature. @prabhu_suneel ji has been elected as chief whip of the party for the legislature. #महाराष्ट्र pic.twitter.com/ofMln0A7ku

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 31, 2019