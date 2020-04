ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଇମରାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବଲିଉଡ଼ ଜଗତର ନାମୀ କଳାକାରମାନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଉଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡ଼ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଇମରାନ ହାସମୀ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଇମରାନ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ନିକଟରେ ଇମରାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏହା ସହିତ ସେ ଜିଡିପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟରେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକାରୀମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

This is worse than a certain war like situation, probably because we are fighting an invisible enemy: I’m no expert but great time to bump up the healthcare from the current 1.3% (approx)of GDP ?

— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) April 3, 2020