Fire in Delhi Factory: ମାଲିକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ପୋଲିସ । ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେବଡ ଦୂର୍ଘଟଣା ହେଲା, ତାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।

Delhi CM Arvind Kejriwal: It is a very sad incident. I have ordered a magisterial inquiry into it. Compensation Rs 10 lakhs each to be given to families of those dead and Rs 1 lakh each to those injured. The expense of medical treatment of those injured to be borne by the govt. pic.twitter.com/JytAD9iMOj — ANI (@ANI) December 8, 2019

ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

BJP MP from North East Delhi, Manoj Tiwari visits Delhi fire incident site,says,"It's a sad incident। As per initial info,fire broke out due to short circuit।BJP will provide financial assistance of Rs5 lakhs each to families of those who have lost their lives&Rs25000 to injured" pic।twitter।com/yl0XQ2YvGr — ANI (@ANI) December 8, 2019

ଆଜି ଭୋରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଣୀ ଝାନସୀ ରୋଡ ଅନାଜ ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କୋଠାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

MS Randhawa, PRO Delhi Police: 43 people dead, injured admitted to LNJP & Lady Hardinge hospitals. Prima facie it appears short circuit caused fire. Plastic material at the spot caused a lot of smoke. Case transferred to Crime Branch, forensics team to arrive at the spot soon. pic.twitter.com/iN9vWzIomv — ANI (@ANI) December 8, 2019

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଲୋକ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅତୁଲ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି । ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୨୭ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ; Delhi fire: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୩କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋଦି