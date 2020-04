କୋରୋନା: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ. ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ମୃତକଙ୍କ ଘର ଝାରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ସେ ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ଏମସରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୪ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୂସୁଦନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

One 72 years male belonging to Jharpada had been admitted to AIIMS Bhubaneswar on 4th April with complaint of respiratory distress. He had history of chronic hypertension. He expired on 6th April. He was tested positive for COVID-19.

Contact tracing and containment is ongoing.

