କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଟିପ୍ସ ଦେବେ 'ଗୃହବନ୍ଦୀ ନେତା' !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ୨୩୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନେତା ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ପରଠୁ ସେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ମୁକୁଳିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋରୋନା ମୁକ୍ତ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଜୁନିଅର ଅବଦୁଲ୍ଲା । କୋରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଲକ୍ ଡାଉନ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଏହା ସହ ପଞ୍ଚ ମାରିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମୁକୁଳିବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଥିବା ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୮ ମାସ ପରେ ମୁଁ ଏପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ ଜୁନିଅର ଅବଦୁଲ୍ଲା । ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ, ଗୋପାଲ ଶଙ୍କରାନାରାୟଣନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଭଉଣୀ ସାରା ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।

ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋରୋନା ଆତଙ୍କ ରଚୁଛି । ଏବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଗୃହବନ୍ଦୀ ସଦୃଶ୍ୟ । କୋରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅନେକ କୋରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାାଇଛି । ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା । ଏପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

We face the fight of our lives over the next few weeks & months as we come to terms & work to defeat #COVIDー19. I will do everything in my individual capacity to help the authorities overcome this challenge & I appeal to all of you to do the same.

