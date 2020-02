ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୁଜୁରାଟରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିଥି ଆପ୍ୟାୟନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି । ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିଥି ଆପ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ ଏପ୍ରକାର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି, ''ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଏତେସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି । ତେବେ ସତ ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ଢଙ୍କା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣା ।''

Delhi: Hoardings of US President Donald Trump, First Lady Melania Trump and Prime Minister Narendra Modi put up in the national capital. The US President and the First Lady will arrive here later today after visiting Ahmedabad and Agra. pic.twitter.com/4dnA0QRrcU

— ANI (@ANI) February 24, 2020