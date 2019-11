ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ନିନ୍ଦା କଲେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନଦେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା । କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ । ଉଭୟ ସାମାନ୍ୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି । ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଉଭୟ ସାମାନ୍ୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଲୌହ ମାନବଙ୍କୁ ଏପ୍ରକାର ନିରାଦର ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ରାହୁଲ ଏକ ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

When entire nation is bowing to the great Sardar Patel on his Jayanti, sad but not surprising to see Congress President Sonia Gandhi & Mr. Rahul Gandhi not having even basic courtesy of paying tributes to the great stalwart! Such contempt for a national icon is beyond belief!

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) October 31, 2019