ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭେଟିବି...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମୋଦି-ସୋରେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ । ଏହାକୁ ସୋଜନ୍ୟମୂଳକ କହିବା ସହ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ।

Jharkhand CM Hemant Soren: I met PM Modi for the first time after the formation of govt. In the coming days, I will once again meet him and put forward state's problems. Prime Minister has assured that the rights of tribals will be protected. pic.twitter.com/Ub0M3ZHYkV

